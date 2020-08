“P’orto il profumo della bellezza”, in scena le curiosità del Borgo

L’evoluzione di Termoli e dei termolesi in un “meta-spettacolo” che «va in scena lì dove tutto è iniziato, a Largo Tornola». Tutto pronto per “P’orto, il profumo della bellezza” lo spettacolo ideato da Antonio De Gregorio ed Ettore Fabrizio che vedrà in scena anche Anna Catalano. L’evento è stato presentato questa mattina, 17 agosto, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la sala consiliare del Comune di Termoli alla presenza dell’assessore alla Cultura, Michele Barile. Sotto la lente i tanti spaccati della vita termolese e la ricerca storica lunga e complessa che è stata effettuata per arrivare alla ricostruzione di quella che era Termoli una volta e di quella che è attualmente. La partenza è in Largo Tornola, «dove tutto ebbe inizio», per rivivere i ricordi di infanzia di Ettore Fabrizio attraverso i fatti popolari che hanno compiuto la storia della città. Una rappresentazione tutta da scoprire accompagnata da proiezioni e narrative particolari che permetteranno di immedesimarsi nel racconto che sarà proposto. Lo spettacolo è gratuito ma i posti a sedere saranno limitati a causa delle normative di contrasto al Covid-19. È possibile prenotare al numero 348.3447717. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Termoli. Gli organizzatori informano anche che, visto che la prima serata sta per far registrare già il tutto esaurito, sarà organizzata una replica per il giorno successivo, sabato 22 agosto, sempre a partire dalle 20,30 a Largo Tornola. Anche per quella serata sarà possibile prenotare i porti a sedere al numero indicato.