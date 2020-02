Porto, dopo due anni riapre la strada del molo. «E’ la fine di tanti disagi»

L’inaugurazione alla presenza di Toma, Niro e Roberti. Sotto la lente le diverse iniziative che sono in atto per la struttura bassomolisana

C’è chi, nel vedere quella striscia di asfalto nero appena fatto, ha avuto quasi un senso di commozione. Sì perché il taglio del nastro avvenuto questa mattina, 22 febbraio, al porto di Termoli ha quasi del “miracoloso”: dopo due anni, infatti, ha riaperto ai battenti la strada del molo nord est del porto. Quella, per intenderci, che era stato chiusa due anni fa perché a un passo dallo sprofondare inghiottita dal mare e che questa mattina è stata riaperta al traffico alla presenza del Governatore Toma, dell’assessore Niro, del sindaco Roberti e di gran parte della Giunta e del consiglio comunale oltre alle forze dell’ordine. Sotto la lente è andato a finire il doppio intervento che è stato portato avanti dalla Regione Molise che ha messo a disposizione un budget di 220mila euro di cui 176mila euro di importo del contratto. Due le ditte che si sono occupate dei lavori, entrambe che hanno sede a Termoli. I problemi sono partiti il 19 gennaio 2018 quando, a causa delle forti mareggiate, si è verificato uno sgrottamento che ha interessato il livello sotterraneo della strada che è stata immediatamente chiusa al traffico. Una chiusura che ha reso particolarmente difficoltosa la vita non solo agli uomini della locale marineria ma anche a tutti coloro che utilizzano il porto di Termoli per l’imbarco delle Isole Tremiti e che per mesi sono stati costretti a percorrere il porto a piedi per potersi imbarcare. Difficoltà che da questa mattina sono del tutto superate. «Il porto di Termoli è importante per tutta la regione e ci stiamo impegnando per la sua valorizzazione – hanno affermato Toma e Niro – e questo intervento serve proprio in tal senso assieme alla Zes e al piano regolatore portuale».