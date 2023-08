Porto di Termoli, inaugurata la stazione marittima

La struttura costituirà un punto di riferimento per i turisti da e per le Isole Tremiti, i quali potranno fruire di diversi servizi finora assenti

Oggi, domenica 6 agosto, c’è stato il taglio del nastro per la stazione marittima di Termoli, realizzata dalla Regione Molise con i fondi del progetto Interreg “Almonit-Mtc” Italia-Albania-Montenegro. L’intervento, costato circa 700 mila euro, permetterà di avere un punto di riferimento per i turisti in arrivo e partenza per le Isole Tremiti (Foggia) e di poter usufruire di una serie di servizi fino ad oggi assenti.

Con la realizzazione della struttura saranno potenziati i collegamenti via mare verso le Diomedee e attivato quello per Vieste. La stazione marittima è ampia e spaziosa ed è situata sulla banchina di nord-est, vicino l’imbarco per le Diomedee.

Presenti all’inaugurazione l’assessore regionale alle Infrastrutture, Michele Marone, il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico meridionale Ugo Patroni Griffi.

Intanto, dalla prossima settimana si inizieranno i collegamenti via mare con le Tremiti e Vieste, in provincia di Foggia, due volte a settimana. L’appalto rientra nell’ambito dell’Interreg “Almonit”. A garantire la copertura della tratta sarà l’imbarcazione della Nlg per il mese di agosto e la prima settimana di settembre.