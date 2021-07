Porto di Termoli all’interno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, la proposta in 3° commissione

Si è riunita sotto la presidenza del Presidente Aida Romagnuolo, la III Commissione permanente – assetto del territorio. Nell’ambito dell’esame dell’argomento concernente la “Richiesta inserimento del Porto di Termoli all’interno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale”, la Commissione ha audito il Capitano Amedeo Nacarlo, Comandante della Capitaneria di Porto di Termoli, Vincenzo Ferrazzano, vice Sindaco della stessa città adriatica, e l’ing. Massimo Pillarella, Direttore del Dipartimento II della Giunta regionale. Per quanto riguarda, poi, l’avvio dell’esame dell’argomento concernente il “Partenariato pubblico privato per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali, della progettazione e realizzazione dell’ampliamento dell’esistente cimitero comunale di Termoli. Approvazione progetto definitivo – Variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 19, Comma 2, del d.P.R. 327/2001”, il Presidente Romagnuolo ha avocato a sé il compito di relatore. La valutazione dei due provvedimenti continuerà nelle prossime sedute dell’organismo consiliare.