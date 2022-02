Porto abusivo di arma e droga, una denuncia e una segnalazione: in azione la Polizia

Controllo del territorio in basso Molise: oltre 800 le persone identificate e 500 i veicoli controllati

Una denuncia per porto abusivo di strumento da punta e una segnalazione per possesso di droga. E’ il bilancio dei controlli del territorio che sono stati messi in campo dalla Polizia in Basso Molise.

Un uomo di 45 anni, residente in un paese del basso Molise, è stato denunciato per il reato di porto abusivo di strumento da punta e taglio atto ad offendere, in quanto trovato in possesso di un coltello nel corso dei controlli.

Un 30enne, invece, è stato trovato in possesso di 12 grammi di hashish e di 2 grammi di marijuana ed è stato segnalato all’autorità amministrativa.

Il giovane è stato pizzicato dagli agenti della Polizia di Stato di Campobasso nel corso dei controlli che sono stati organizzati nel fine settimana in Basso Molise per il controllo del territorio e il contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I servizi di controllo del territorio hanno riguardato in particolare i Comuni di Termoli, Campomarino, Petacciato, Montenero di Bisaccia, Petacciato e San Giacomo degli Schiavoni. In azione gli uomini della Questura, della Squadra Mobile, del Commissariato di P.S. di Termoli, della Sezione Polizia Stradale di Campobasso nonché alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di quello di Siderno, oltre ad un team cinofilo antidroga messo a disposizione dalla Questura di Pescara.

Nel corso dell’intensa attività sono state identificate 800 persone e sottoposti a controllo oltre 500 veicoli.

I verbali elevati per violazioni al codice della strada sono stati 16 e 2 le autovetture sottoposte a sequestro amministrativo.