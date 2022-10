Porti, il Molise entra in un progetto di cooperazione transfrontaliera

La Giunta regionale ha approvato una delibera finalizzata a sottoscrivere un protocollo di intesa tra i porti del basso Adriatico e dell’alto Jonio

La Giunta regionale del Molise ha approvato una delibera finalizzata a sottoscrivere un protocollo d’intesa tra i porti del basso Adriatico e dell’alto Jonio per la realizzazione di una Associazione transfrontaliera, come si legge su Ansa Molise.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Interreg. Ne fanno parte i porti marittimi dell’Albania, Croazia, Grecia, Molise (Termoli), Montenegro e Puglia (Associazione dei porti marittimi dell’Adriatico meridionale e del Mar Ionio settentrionale).

L’intento è quello di promuovere la collaborazione nei settori marittimo e portuale nell’area transfrontaliera e migliorare la cooperazione tra i rispettivi porti marittimi, stabilendo strategie e progetti comuni a livello europeo. L’Associazione, inoltre, viene intesa quale strumento per lo scambio di esperienze e best practices e come strumento di coordinamento per progetti e attività comuni.