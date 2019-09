Porte sbarrate al comune di Isernia per la manifestazione in difesa di Senologia

Porte sbarrate al comune di Isernia per la manifestazione simbolica in difesa del servizio di Senologia del Ferdinando Veneziale trasferito a Campobasso. La manifestazione è stata organizzata dal l’amministrazione comunale capeggiata dal sindaco D’Apollonio che ha cosi commentato: «Questa è una manifestazione che si aggiunge al lavoro che stiamo facendo a livello istituzionale. E’ una manifestazione degli amministratori che escono fuori dal palazzo, fuori dalla casa comunale per stare insieme ai cittadini. Un gesto simbolico con le porte del nostro comune chiuse in segno di protesta. Una presa di posizione insieme alla città, insieme ai nostri concittadini, sulla difesa del nostro ospedale in generale e non solo di un reparto che funziona. Qui ci sono reparti che lamentano difficoltà veramente importanti, criticità che ci preoccupano molto. Personalmente ho avuto difficoltà in questo periodo per parlare con i commissari»