Porte chiuse per i turisti?

di Marianna Meffe

Mentre il turismo spaziale sembra diventare una possibilità concreta, il turismo sulla Terra vede le sue frontiere restringersi.

Non sono poche, infatti, le grandi città che dopo la pandemia hanno deciso di adottare un approccio più consapevole al turismo poiché i danni da overtourism stavano diventando ingestibili.

Il turismo di massa, infatti, viaggia spesso sulla cresta dell’onda, all’inseguimento del fenomeno del momento o della spiaggia più in voga: è un turismo caotico, confuso, affollato, che non si ferma mai a guardare negli occhi la sua meta e non è neppure interessato a conoscerla.

Vuole prendere quello che prendono tutti, fare un selfie di fronte all’attrazione principale e poi tornare a casa, lasciando dietro di sé inquinamento, devastazione della natura e disagio per la popolazione locale, costretta ogni giorno a fare i conti con le orde di turisti che si accalcano per le strade, con il loro interminabile vociare, che non cessa neppure di notte.

La battuta di arresto, iniziata con il lockdown, ha reso ancora più evidente, per confronto, la necessità di una regolamentazione ad hoc.

Senza quella “boccata di aria“, la corsa turistica avrebbe portato ad un punto di collasso: per evitare che ciò succeda, ora che il settore sta ripartendo, città come Amsterdam, Barcellona e, per ultima, anche la nostra Venezia, stanno pensando di agire con misure di prevenzione.

Se la Venezia del Nord ha introdotto una quota massima di 20 milioni di pernottamenti annui, per la Venezia nostrana si parla di accessi contingentati e tornelli di ingresso: solamente i residenti, i pendolari e coloro che soggiorneranno in città potranno accedere liberamente. Per tutti gli altri, i classici turisti mordi e fuggi, sarà introdotta una tassa di sbarco, una specie di pagamento per l’accesso a uno dei più grandi musei a cielo aperto del mondo.

Una misura, questa, che dovrebbe proteggere il delicato equilibrio veneziano, messo a dura prova nel corso degli anni anche dal transito delle navi da crociera nella Laguna: la sperimentazione dei varchi elettronici dovrebbe partire a breve e il tutto potrebbe essere operativo già dall’estate 2022.

Insomma, il nostro modo di viaggiare sembra destinato a cambiare drasticamente nel prossimo futuro e questo ci mette di fronte alla necessità di ripensare, una volta di più, all’impronta che lasciamo dietro di noi quando camminiamo su questa Terra: per ecosistemi fragili come quello veneziano, anche un solo passo può fare la differenza.