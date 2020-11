Porte chiuse al centro prelievi tamponi del Cardarelli, cittadini infuriati: arrivano le forze dell’ordine

Situazione difficile questa mattina, sabato 14 novembre, presso il centro prelievo tamponi dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Sembrerebbe, stando alle testimonianze riferite da alcuni presenti, che manchino gli operatori addetti al prelievo e in poco tempo si sia formata una grande fila. Le operazioni sarebbero dovute iniziare intorno alle 8.30 quando erano presenti solo 3 persone. Ma l’assenza degli operatori ha fatto in modo che la fila arrivasse, in poco tempo, ad oltre 60 persone. Con momenti di tensione tra i cittadini.

Le porte sono state aperte solo alle 10.30, non è ancora chiara la causa, e ora bisognerà smaltire la lunga coda. Intanto alcuni cittadini avevano già provveduto ad allertare le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti Polizia e Virgili Urbani per raccogliere le testimonianze dei presenti.