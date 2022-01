Porte aperte all’Istituto Pilla, continuano gli Open day per studenti e famiglie

Campobasso. Continuano, a partire dal 24 e fino al 28 gennaio 2022, gli incontri in presenza “Pomeriggi al Pilla” in piccoli gruppi, previa prenotazione.

E’ possibile prenotarsi tramite l’indirizzo https://sites.google.com/pillacb.edu.it/prenotazioni/home oppure mediante contatto telefonico: per indirizzo ITE (Istituto Tecnico Economico) e ITCAT (Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio) al numero 0874/60015, per l’indirizzo IPA (Istituto Professionale per l’Agricoltura) al numero IPA 0874/413306.

I docenti presenteranno agli alunni e alle loro famiglie l’offerta formativa, le novità degli indirizzi di studio e illustreranno i tratti caratteristici delle discipline.

Sarà a disposizione il servizio di segreteria per eventuali richieste e informazioni inerenti le iscrizioni.

Per l’accesso ai locali della scuola è necessario esibire il green pass; la visita viene effettuata nel rispetto della normativa anti-Covid.