Portato a spalla dagli operai il feretro del commendatore Vacca

Il feretro di Antonino Vacca lo hanno voluto portare a spalla, in chiesa, i suoi operai.

I funerali questa mattina, nella chiesa dei frati cappuccini del Sacro Cuore, dove gli hanno dato l’ultimo saluto i suoi figli, i suoi nipoti e i suoi collaboratori. A lui, ad Antonino Vacca, al commendatore, che ci ha lasciati a 96 anni, è legata la storia stessa dell’imprenditoria isernina degli anni 70 e 80.

La sua impresa realizzò il primo centro commerciale del Molise in via Umbria, la stessa sede della Provincia, in via Berta, porta la firma della sua impresa, così come il grande e avveniristico palazzo, per quei tempi, che sorge proprio a due passi dalla stessa Provincia.

Tutto parlava di lui a Isernia, tra il ’70 e l’80. Un imprenditore così importante da arrivare fino alla presidenza dell’Associazione Industriali del Molise con un consenso generale.