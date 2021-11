“Portare il caso San Timoteo a Roma”, la richiesta di Nicola Felice

“Questo Comitato non consentirà a nessuno di “marchiare” le rivendicazioni per questo territorio come campanilistiche o peggio ancora populistiche. Continua a chiedere che per qualsiasi programmazione: sanitaria, produttiva, economica, sociale, e altro ancora, si applichino solo criteri oggettivi tenuto conto dei parametri di legge, del contesto socio-economico, territoriale, ed altro.

Se così sarà Il basso Molise non ha nulla da temere, avendo ragioni da vendere, e i cittadini non avranno bisogno di alcun comitato, e noi tutti potremmo dedicare energie e tempo libero per tante altre cose.

Confidando in un favorevole accoglimento delle riflessioni e delle proposte, il Comitato conferma la disponibilità a collaborare, con correttezza e nel rispetto dei ruoli.

Si segnala inoltre l’estrema determinazione a intraprendere ogni iniziativa ed azione a tutela e salvaguardia della salute anche dei cittadini del basso Molise”. E’ il commento del Comitato San Timoteo a margine del consiglio comunale che si è svolto a Termoli. Sei pagine di documento redatto dal Comitato San Timoteo depositato agli atti del Consiglio Comunale con tutte le proposte del comitato.

