Porta a porta dei finti tecnici Enel, allarme in provincia

Ci risiamo. Torna di nuovo l’incubo dei finti operatori Enel. Gli episodi a Frosolone, Bagnoli del Trigno e in altri centri della provincia di Isernia.

In questi ultimi giorni, infatti, più di qualcuno ha segnalato la presenza di presunti tecnici che stanno effettuando un vero e proprio porta a porta. Con un fascicolo in mano suonano il campanello delle abitazioni dove, per lo più, risiedono anziani che vivono da soli e chiedono di poter entrare per poter registrare i dati del contatore o per effettuare delle variazioni. Al rifiuto da parte degli inquilini i presunti tecnici hanno risposto in malo modo e, subito dopo, si sono allontanati alla ricerca di un’altra vittima. Si teme che, in realtà, possa trattarsi di malviventi pronti a svaligiare gli appartenenti. Ma più di qualcuno, invece, ha ipotizzato che possa trattarsi di un vero e proprio raggiro. Una truffa messa in atto da qualche altra società energetica. Alcune persone, infatti, hanno testimoniato di aver firmato dei documenti. Non è escluso, dunque, che la “visita” abbia l’intento di apportare un passaggio di gestore. Occhi aperti, dunque, anche perché i cittadini dei comuni interessati da questo porta a porta hanno interpellato l’Enel, la quale ha confermato che nessun operatore della sua compagnia si reca personalmente a casa degli utenti, se non previo appuntamento concordato telefonicamente e, comunque, richiesto dall’utente stesso.