Porgo e Chidichimo firmano per il Termoli Calcio 1920

Dopo aver presentato l’acquisto dell’attaccante Giovanni Kean il Termoli Calcio 1920 comunica di aver raggiunto l’accordo con altri due calciatori che vestiranno la maglia giallorossa. Il sodalizio giallorosso è sempre alla ricerca di nuovi calciatori che possano andare a completare la rosa già messa a disposizione dell’allenatore Paolo Cortellini. Questa volta hanno messo nero su bianco con i giallorossi Costantino Chidichimo e Samuel Porgo. Classe ’97 il primo, Costantino Chidichimo è originario di Castrovillari. Centrocampista centrale, ha militato a lungo in Serie D con Cosenza, Palmese, Gela, Castrovillari mentre nell’ultima stagione calcista è stato di scena a Chions. Vent’anni invece per l’esterno destro Samuel Porgo, originario della Costa D’Avorio dove nell’ultima stagione calcistica ha vestito in prima divisione la casacca del Bassam. (Nelle foto i due nuovi calciatori del Termoli Calcio 1920 sono in compagnia mi mister Paolo Cortellini e dell’amministratore delegato Giuseppe De Palo).