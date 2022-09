Porgere l’altra guancia non è un segno di debolezza

La rubrica “Alesia e i suoi compagni di viaggio” è felice di ospitare questa settimana il prezioso contributo del caro amico Giovanni Passaniti, che di cuore si ringrazia

di Giovanni Passaniti

Le attuali circostanze globali ci obbligano a compiere una seria riflessione su cosa significhi essere parte di questo mondo ed in particolare parte dell’umanità.

Il poeta filosofo Marco Guzzi sostiene, ed io sono d’accordo con lui, che siamo ormai arrivati in cima ad un crinale della storia: da una parte c’è la sempre più alta probabilità di una distruzione del genere umano, dall’altra la possibilità, ma direi necessità, di generare un nuovo modello di umanità.

Sempre secondo Guzzi, oggi l’essere umano si configura in un modello egoico-bellico nel quale ciascuno concepisce se stesso per separazione dagli altri, “cioè l’uomo che definisce e rafforza la proprio identità (sessuale, nazionale, di casta, di classe, politica, o religiosa) contrapponendosi all’altro da sé”; il nuovo modello di umanità, invece, dovrebbe generare un io-relazionale in cui ciascuno ha nella relazione con gli altri, e direi anche con il resto del creato, il senso profondo della propria esistenza. L’umanità, cioè, non più come insieme di persone, ma un tutt’uno di cui ciascuno fa parte.

L’homo homini lupus di Hobbes è proprio una rappresentazione dello stato attuale delle cose: l’altro rappresenta sempre un nemico dal quale, in un modo o nell’altro, sono costretto a difendermi.

Tutte le materie che regolano, o almeno cercano di regolare, il rapporto tra gli abitanti del pianeta hanno dovuto tenere conto di questo “modello”: in particolare il diritto e l’economia.

Negli ultimi anni queste discipline, a causa dei grandi mutamenti socio-economici, sono proprio quelle che, nonostante tutto, hanno maggiormente alimentato disuguaglianze e divisioni sociali sotto una apparente cappello di “giustizia”, necessaria ma non sufficiente, perché prive di quel sentimento di benevolenza, proprio dell’io-relazionale.

In questo senso interpreto il versetto 56 del capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi di San Paolo: “il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge”, cercare di gestire i rapporti umani solo attraverso regole senza, parallelamente, costruire un profondo senso civico, ovvero di appartenenza ad un insieme complesso di esseri viventi, non può che aumentare le divisioni ed alimentare l’io egoico-bellico.

Anche l’economia di mercato sta giocando un ruolo determinante in questo senso: il mondo occidentale, ed in particolare il capitalismo, si fondano sul tentativo di cercare un equilibrio tra interessi contrapposti alla cui base c’è la filosofia del “do ut des”, questo equilibrio, proprio per come è generato, risulta essere sostanzialmente instabile, pertanto anche una minima perturbazione esterna conduce al collasso del sistema; cosa diversa è l’Economia Civile;

già proposta da Antonio Genovesi nella seconda metà del ‘700, in cui le persone sono considerate come realtà relazionali fatte di reciprocità, da cui il mercato viene inteso come “mutua assistenza” e, proprio per questo, l’equilibrio è maggiormente garantito qualora un qualsiasi evento possa generare difficoltà.

Oggi l’Economia Civile sta conoscendo una nuova vitalità grazie soprattutto a stimati economisti come il Prof. Stefano Zamagni ed il Prof. Luigino Bruni.

Con la globalizzazione, ovvero con l’abbattimento delle barriere comunicative che in qualche modo consentivano il permanere di livelli di benessere differenti tra le varie parti del pianeta, i modelli che attualmente regolano i rapporti interpersonali, hanno manifestato tutti i loro limiti poiché, proprio per come sono concepiti, non consentono il raggiungimento né di una giustizia sociale né, tantomeno, del cosiddetto bene comune; al contrario, basati sulla legge del più forte, favoriscono le disuguaglianze sociali e concentrano nelle mani di un gruppo sempre più ristretto di persone il potere economico e, quindi, il potere politico.

Le stesse guerre sono conseguenza di queste logiche, secondo me umanamente perverse, in cui si vogliono perseguire gli interessi di alcuni a scapito di altri e, spesso, per alimentare gli interessi economici di pochi.

Per tutti questi motivi considero l’atto di porgere l’altra guancia non un segno di debolezza ma, piuttosto, un atto forte di rifiuto di una logica e di un modello antropologico che, pur se prevalente, non consente di guardare al futuro con speranza.

Per modificare lo stato attuale delle cose, come dice Padre Alex Zanotelli, dobbiamo “sabotare il sistema” cercando di “colpirlo” nella sua parte più sensibile, ovvero quella economica, con scelte ponderate negli acquisti, sia con una maggiore sobrietà che attraverso una scelta consapevole dei prodotti che si comprano.

Lo stesso concetto lo esprime l’economista Leonardo Becchetti che invita a “votare con il portafoglio” ovvero tentare di condizionare le scelte di chi, in un modo o nell’altro, ci governa indirizzando le nostre preferenze verso quei prodotti eticamente sostenibili.

È necessario invertire una tendenza che, anche grazie all’uso smisurato dei social, ci porta sempre più ad isolarsi e a separarsi: al riguardo vorrei segnalare un bel libro, Il secolo della solitudine di Noreena Hertz, che analizza questo problema in maniera puntuale attraverso il racconto di alcune situazioni reali.

Il passaggio all’io-relazione, seppur logicamente auspicabile e condivisibile, non è sicuramente facile da concretizzare, principalmente perché richiede una consapevolezza profonda del proprio io; occorre la capacità di guardarsi nel profondo per orientare le proprie scelte senza ingannare se stessi. Ciò richiede spesso un cammino personale continuo e difficile ma anche gioioso ed appagante.

Purtuttavia questa rivoluzione antropologica, per noi ostica perché nati e cresciuti in un sistema egoico-bellico, diventerà più naturale per le prossime generazioni se riusciremo a compiere qualche passo in questa direzione stimolando in particolare i giovani a mettere le loro capacità a servizio degli altri ed a prendersi cura dell’ambiente proprio perché nell’altro e nella natura siamo noi stessi.

Un primo passo da compiere può essere, senza dubbio, la riscoperta della gentilezza che non è semplicemente un indice di buona educazione ma rappresenta proprio il riconoscimento del valore dell’altro che, come tale, richiede il massimo delle nostre attenzioni.

Come dice Papa Francesco dobbiamo riappropriarci dell’uso di tre parole che, anche se possono apparire banali, rappresentano proprio la personale scelta di approcciarsi agli altri in maniera costruttiva: Grazie, Permesso e Scusa.