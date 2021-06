Popolazione vaccinata, Molise ancora in testa secondo il rilevamento Gimbe

Nuovo rilevamento della Fondazione Gimbe per quel che concerne la campagna vaccinale in Italia. E il Molise, ancora una volta, risulta essere in testa alla speciale clasisifica. Nella nostra regione il 25,9% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale e il 30,3% ha ricevuto almeno una dose. La media italiana è di 26,6 della popolazione che ha completato il ciclo e del 26,4 con almeno una dose.

Al secondo posto c’è la Campania, mentre fanalino di coda risulta essere la Provincia Autonoma di Trento.

IL GRAFICO. Popolazione vaccinata, aggiornamento 21/06: il grafico illustra, per singola Regione, la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale con due dosi o con vaccino monodose (azzurro scuro) o che ha ricevuto una sola dose di vaccino (azzurro chiaro). La somma dei due valori costituisce la percentuale di persone che ha ricevuto almeno una dose di vaccino.