Popolazione giovanile, in Molise il calo tra i più alti d’Italia

Negli ultimi 10 anni la popolazione giovanile in Molise è scesa di 12.353 individui

Nel decennio passato, la contrazione della popolazione giovanile italiana tra i 15 e i 34 anni ha colpito in modo significativo soprattutto il Mezzogiorno del paese. Questo declino demografico è stato calcolato in 762.000 individui in meno, rappresentando una diminuzione del 15,1%. I dati provengono da un’analisi condotta dall’Ufficio Studi della Cgia.

Nel contesto di questa suddivisione geografica, il Molise è emerso con uno dei cali più marcati in Italia, con una diminuzione del 17,5%. Questo trend è stato superato solo dalla Calabria, che ha registrato un calo del 19%, e dalla Sardegna, dove la diminuzione è stata del 19,9%. Nel periodo compreso tra il 2013 e il 2023, la popolazione giovanile in Molise è scesa di 12.353 individui, passando da 70.692 a 58.339.

Se guardiamo alla situazione provinciale, è evidente che la provincia di Isernia è stata quella che ha registrato la maggiore diminuzione nella popolazione giovanile negli ultimi dieci anni, con un calo del 22,2%. Anche la provincia di Campobasso ha visto una significativa diminuzione del 15,6%. Nel primo caso, ci sono state 4.418 unità in meno, mentre nel secondo caso si è verificata una diminuzione di 7.935 giovani.