Popolari per l’Italia, inaugurata la sede di Colagiovanni e Fasolino

REDAZIONE

Inaugurata a Campobasso, in piazza Vittorio Emanuele al numero 25, la sede elettorale dei candidati consiglieri, Carla Fasolino e Salvatore Colagiovanni, per la lista Popolari per l’Italia a sostegno di Maria Domenica D’Alessandro in corsa per lo scranno di sindaco in quota Lega. «Sarà un punto di riferimento per i cittadini – hanno detto – e un luogo di ascolto delle loro istanze e proposte, nonché uno spazio di confronto politico».