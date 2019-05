Popolari per l’Italia e Diritti & Libertà, Niro presenta le due liste

REDAZIONE TERMOLI

Si intensificano sempre più gli appuntamenti e le iniziative che animano questa campagna elettorale. Per quanto riguarda la coalizione di centrodestra, quella che ha visto in Francesco Roberti l’uomo in grado di restituire una filiera istituzionale (Comune – Regione) caratterizzata dalla stessa matrice politica, ieri è stata la volta della presentazione dei 47 aspiranti consiglieri che compongono le due liste “battezzate” da Vincenzo Niro, il vice Presidente nazionale e segretario regionale dei Popolari per l’Italia. È infatti lui il trait d’union tra le liste Popolari per l’Italia e Diritti & Libertà, giunto ieri a Termoli insieme Parlamentare Europeo del gruppo PPE ed ex ministro della Difesa del Governo Letta, Mario Mauro. Con loro, appunto, tutti i 47 candidati che compongono una squadra caratterizzata, in larga misura, da volti noti della politica, alcuni dei quali (Vincenzo Ferrazzano, Michele Barile, Vincenzo Sabella e Timoteo Fabrizio) recentemente fuoriusciti dalla maggioranza di Sbrocca. Un dato che di per sé fornisce il peso specifico che le due liste potrebbero giocare nella corsa alla fascia tricolore. Proprio su questo passaggio il presidente Niro afferma: «Non si è trattato di un abbandono all’ultimo momento. È stato un percorso partito da lontano, dando segnali che quel modello di amministrare una cittadina importante come Termoli non coinvolgeva più il nostro partito, e da lì c’è stata la presa di distanza su alcuni temi cari ai termolesi. Attualmente rappresentiamo un terzo della coalizione di centro destra, e quindi va dato merito a tutti coloro che hanno lavorato alla formazione di queste due liste, che hanno lavorato ad un progetto politico che è stato sottoposto e poi fatto proprio dal candidato Roberti». Passando più propriamente all’aspetto dei contenuti del programma afferma: «I temi sui quali puntiamo sono quelli a noi cari da sempre: il tema della sicurezza, della riqualificazione urbana, dell’ambiente del rilancio di questa città. Una città che ha segnato una fase di stasi non tipica delle zone che hanno le possibilità di sviluppare un economia, che con mio disappunto l’amministrazione uscente non è stata in grado di far ripartire». Sulla necessità che Termoli torni a svolgere “un ruolo di primo piano” è intervenuto anche l’europarlamentare Mario Mauro: «La sfida per una città come Termoli è quella di ritornare finalmente in uno scenario di carattere interregionale, per la quale bisogna essere attrezzati e propositivi. In questo momento il nostro partito dei Popolari per l’Italia sostiene con convinzione questa candidatura, perché riteniamo che la figura di Roberti ha tutte le carte in regola per mettere Termoli in condizioni di essere protagonista e portare il massimo dei benefici possibili per i propri concittadini».