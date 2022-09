Popolare di Bari: L’Unione Consumatori chiede la costituzione di parte civile

Oggi, al Tribunale Penale di Bari, presso la Fiera del Levante, si sta svolgendo la prima udienza dibattimentale del processo che vede sul banco degli imputati alcuni ex manager della Banca popolare di Bari e lo stesso istituto barese in qualità di responsabile civile.

“Finalmente oggi inizia il dibattimento! Ci costituiamo parte civile sia come associazione di consumatori sia nell’interesse di numerosi azionisti” afferma l’avv. Corrado Canafoglia, responsabile nazionale dell’ufficio legale dell’Unc, che insieme all’avv. Antonio Calvani, delegato dell’Unione Nazionale Consumatori della Puglia per le crisi bancarie, l’avv. Ennio Cerio di Campobasso e l’avv. Valentina Greco di Roma, assiste i risparmiatori nel processo penale a carico dei vertici della Popolare di Bari.

“Il nostro obiettivo è quello di chiudere velocemente il processo al fine di vedere assicurato quanto prima agli azionisti costituiti come parte civile il giusto ristoro per il danno subito a seguito dell’azzeramento delle proprie azioni. È, comunque, incredibile come su circa 60.000 azionisti soltanto il 4% sia oggi qui a difendere i propri interessi. Non so se sia rassegnazione o mancanza di fiducia nelle istituzioni” conclude Canafoglia.

La causa si terrà l’8 gennaio 2023, quindi fino a dicembre sarà ancora possibile costituirsi parte civile recandosi negli uffici dell’unione nazionale consumatori siti a Campobasso in Corso Mazzini 112.