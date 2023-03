Pontificia fonderia Marinelli, due libri per celebrare le campane millenarie

I volumi “Un uomo dabbene” di Gioconda Marinelli, con prefazione di Dacia Maraini, e “Suoni dal Molise. Terra di campane e di zampogne” di Gioconda Marinelli e Maria Stella Rossi saranno presentati mercoledì 15 marzo alle 17:30 nella sede della Regione Molise a Roma in via del Pozzetto

La fonderia Marinelli di Agnone, l’azienda a conduzione familiare più antica del mondo, è stata celebrata con due libri, quali “Un uomo dabbene” di Gioconda Marinelli, con prefazione di Dacia Maraini, per le Edizioni Marlin e “Suoni dal Molise. Terra di campane e di zampogne” di Gioconda Marinelli e Maria Stella Rossi per Homo Scrivens.

Il primo è la testimonianza della figlia alla figura del padre fonditore di campane in Agnone, uomo etico, comprensivo e dall’animo nobile. Il secondo ripercorre il cammino millenario di campane che dalla cittadina molisana di Agnone sono arrivate in ogni angolo della Terra.

I due libri saranno presentati a Roma, nella sede della Regione Molise in via del Pozzetto 117, mercoledì 15 marzo, dalle 17:30. Presenti le autrici, l’introduzione sarà a cura del giornalista Giampiero Castellotti. Quindi interverranno la scrittrice Dacia Maraini, il manager Vito Alfonso Gamberale, i fonditori Armando e Pasquale Marinelli e il maestro zampognista Piero Ricci, in collaborazione con “Forche Caudine”, lo storico circolo dell’emigrazione molisana. L’ingresso è libero.