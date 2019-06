Ponte Sente “impantanato” a Napoli

La pratica ponte Sente pare essersi “impantanata”. La patata bollente del progetto di messa in sicurezza della ormai famosa terza pila del viadotto che collegava l’Alto Molise con l’Alto Vastese è passato di mano, dalla Provincia di Isernia al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Napoli, la struttura del Ministero delle Infrastrutture che ha competenza anche per il Molise. Le indiscrezioni che circolano non lasciano spazio all’ottimismo. Pare infatti che sia venuto a galla, nella sede partenopea, la famosa questione della mancanza di collaudo della mega struttura sul Sente, problema sollevato pubblicamente e davanti al Prefetto di Isernia, dall’ingegnere venafrano Umberto Di Cristinzi.

Notizie ufficiale non ce ne sono, ma pare che da Napoli abbiano richiesto ulteriore documentazione, proprio al fine di verificare che il collaudo all’epoca della realizzazione e dell’apertura al traffico ci sia stato. Sembra impossibile, è vero, ma al tempo della Dc la politica aveva il potere di fare questo ed altro. L’ingegnere di Cristinzi lo disse chiaramente, nel gennaio scorso: «Non sono riuscito ad entrare in possesso degli elaborati tecnici del ponte e non mi risulta che il viadotto sia mai stato collaudato». Una notizia shock che non è stata smentita, né allora né mai, dalla Provincia di Isernia, dall’Anas che prima ne aveva la gestione e dai politici interessati alla messa in sicurezza e riapertura dell’imponente viadotto. Se fosse come dice l’ingegnere, il progetto di messa in sicurezza si bloccherà inevitabilmente a Napoli. E i tempi diventeranno biblici.

L’ex presidente della Provincia, Lorenzo Coia, interpellato dalla nostra redazione in merito a questi paventati problemi e intoppi, dichiara: «Da Napoli tutto tace. La convenzione non ancora torna firmata e il progetto pare non ancora sia stato visionato dal Comitato tecnico amministrativo. Manca dunque il parere del Cta, il processo è lento. Siamo in contatto con l’ingegner Falcione del provveditorato». Sulla stessa lunghezza d’onda il responsabile dell’ufficio tecnico della Provincia di Isernia, il geometra Lorenzo Di Iacovo: «Il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato opere pubbliche di Napoli si sarebbe dovuto riunire il 7 aprile, ma ad oggi ancora non abbiamo notizie. La convenzione con il Ministero delle infrastrutture e trasporti MIT per la concessione dei 2 milioni di euro è stata da noi trasmessa il 21 marzo; ad oggi, benché concordata, ancora non è stata firmata». In merito alla presunta richiesta di nuova documentazione da parte del Provveditorato, il geometra Di Iacovo aggiunge: «I nostri tecnici sono a completa disposizione del Comitato Tecnico Amministrativo, ma a noi, ad oggi, non risultano richieste di ulteriori documenti». Insomma, il “caso” ponte Sente si è fermato… a Napoli.