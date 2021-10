Ponte di Ognissanti, tornano le piogge: in arrivo una nuova pertubazione atlantica

Il Medicane Apollo, a lungo attivo sulle acque dello Ionio e alla base dei nubifragi in Sicilia sudorientale, tende ad allontanarsi verso Sud e tra il pomeriggio-sera si porterà a ridosso del golfo della Sirte. Sul Mediterraneo, frattanto, cominciano ad affluire correnti più umide d’origine atlantica, associate ad un sistema nuvoloso medio-alto e stratiforme che nelle prossime ore tenderà ad interessare le regioni di Nordovest, la Sardegna e l’alta Toscana, apportando qua e là anche le prime piogge di debole o moderata intensità e deboli nevicate sulle Alpi occidentali.

Si tratta dell’avamposto di un deciso cambiamento della circolazione atmosferica sul Mediterraneo ad opera dell’approfondimento di una circolazione ciclonica tra le Isole britanniche e la Francia. Si apriranno le porte dell’Atlantico: un primo passaggio frontale è atteso domenica, un secondo e ben più strutturato impulso instabile farà capolino sull’Italia nel corso dì lunedì, associato ad un minimo di bassa pressione in approfondimento tra la Corsica e il Mar Ligure.

METEO HALLOWEEN – Nella giornata di domenica la blanda perturbazione farà capolino sul medio-alto versante tirrenico, determinando un generale peggioramento del tempo. I massimi effetti, tuttavia, sono attesi sulle Isole Maggiori. Precipitazioni generalmente di debole entità al Nordovest, fenomeni sostanzialmente assenti sul Triveneto e sulle regioni adriatiche, ancora ai margini della circolazione depressionaria. Dopo un avvio di giornata discreto, entro sera le prime piogge faranno capolino su Toscana, bassa Umbria e Lazio. Fenomeni più intensi e organizzati in Sardegna, in estensione pomeridiano-serale alla Sicilia a partire dalle province occidentali con apporti pluviometrici fino a 30-50 mm. Venti tesi di Scirocco, da Ovest sul Mar di Sardegna. Temperature in diminuzione su Sardegna e Ovest Sicilia, stazionarie o in lieve rialzo al Centro-Nord.

METEO OGNISSANTI – Nuova intensificazione delle piogge sin dalle prime ore della giornata al Nordovest per l’ingresso della seconda perturbazione, in rapida propagazione a Triveneto, Sardegna e Toscana, ivi con fenomeni a tratti intensi e abbondanti su Levante ligure, Apuane, Lucchesia e Carrarese; tra il pomeriggio e le ore serali il sistema frontale si estenderà rapidamente anche a Umbria, Marche e Lazio, apportando piogge battenti lungo il versante tirrenico e a ridosso dell’Appennino laziale. Inizio giornata instabile al Sud con piogge prevalentemente concentrate tra Calabria e Sicilia; nel pomeriggio nuovo e più esteso peggioramento a partire da Campania, Molise e Ovest Sicilia per l’arrivo del nuovo fronte atlantico, in rapida estensione serale a Basilicata, Calabria e Puglia. Temperature in aumento sulle isole, complice il rinforzo dei venti meridionali. Neve sulle Alpi anche sotto i 1800-2000 m.