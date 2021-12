Doppio incidente nel pomeriggio di oggi, 7 dicembre, in Basso Molise. Il primo si è verificato nel pomeriggio in via Sannitica a Termoli.

A tamponarsi sono state due auto. Due i feriti trasportati in ospedale. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi.

Il secondo incidente si è verificato nel tardo pomeriggio sulla Statale 87 in direzione Larino. I conducenti sono stati trasferiti in pronto soccorso con un codice giallo. Le loro condizioni non sarebbero gravi.