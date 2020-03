Pomeriggio Cinque in collegamento da Isernia: «E’ città virtuosa»

«Isernia città virtuosa». Questo il messaggio che è stato lanciato da Barbara D’Urso la nota conduttrice della trasmissione televisiva Pomeriggio Cinque che nell’edizione di ieri, 16 marzo, ha effettuato un collegamento proprio con Isernia l’unica provincia italiana che al momento non registra contagi da Coronavirus. Il collegamento è stato l’occasione per far vedere come la città si sta organizzando per evitare i contagi da Covid-19 attraverso consegne a domicilio per i più anziani grazie all’operato della protezione civile cittadina. Il concetto che è stato fatto passare è che gli anziani devono restare in casa perché la spesa viene portata a domicilio. E’ possibile chiamare il Comune che provvederà a mandare i volontari a casa.