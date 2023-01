Polpette avvelenate nella zona di San Pietro a Termoli, “prestate la massima attenzione”

Ancora ritrovamenti di esche avvelenate a Termoli. E’ successo oggi pomeriggio, venerdì 13 gennaio, ad una cittadinana che stava portando a spasso il suo cane nella zona di San Pietro, nei pressi della Misericordia, e che si è imbattuta nella polpetta.

A quel punto è scattata la segnalazione alla Polizia Municipale e il post anche su Facebook. “Accanto la misericordia di Termoli per poco il cane non la prendeva! Che voi siate maledetti gente malvagia e senza cuore”.

Non è la prima volta che a Termoli e nella zona di San Pietro e di Porticone viene segnalata la presenza di polpette avvelenate per i cani e i gatti.

La raccomandazione per i proprietari degli animali è quella di prestare come sempre la massima attenzione in quanto se ingerite possono essere fatali per l’animale.