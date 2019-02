Polo sportivo a Selvapiana, fronte comune Regione-Municipio

CAMPOBASSO

Il presidente della Regione Donato Toma e il sindaco Antonio Battista disegnano una nuova veste per il capoluogo di regione. Secondo i vertici delle due istituzioni, da qui a pochi anni, Campobasso avrà dei cambiamenti dal punto di vista urbanistico, capaci di incentivare una ripresa economica ormai necessaria.

Fronte comune su impiantistica sportiva e opere pubbliche. La zona di Selvapiana diventerà un polo sportivo. «Abbiamo iniziato già a ragionare con il sindaco Battista – annuncia il governatore Toma – sulla creazione di un “centro” sportivo nella zona, dove far confluire le varie attività. Senza – sottolinea – creare una zona commerciale che vada, però, a penalizzare il centro città».

«Vogliamo spostare e creare un campo da rugby – dice Battista – nell’area del frigo macello (dietro la cittadella dell’economia). È un progetto da sviluppare su circa 100mila metri quadrati». L’obiettivo è quello di dare una connotazione sportiva all’intera area, già provvista di parcheggi e raggiungibile dalla tangenziale. «Spostare le attività di rugby a Selvapiana – aggiunge Battista – ci permetterebbe di destinare l’ex Romagnoli a parco pubblico, così come deliberato dal Consiglio comunale».

Toma appare della stessa idea e durante l’appuntamento di ieri in Comune, parla della sua visione della città capoluogo. «Campobasso – dice il governatore – da qui a tre anni cambierà e dovrà cambiare altrimenti sarà morta. La Giunta regionale ha un’idea e progetti ben precisi. Il Roxy sarà abbattuto e al suo posto sorgerà la nuova sede del Consiglio regionale. Il nucleo industriale di Campobasso sarà incentivato. E saranno incentivati interventi finanziari. Vitamine – chiude – da liberare contro la crisi».