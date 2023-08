Polo scolastico “Montini”, approvato il progetto di demolizione

L’intervento, che precede la fase di ricostruzione, è cofinanziato dal Pnrr: l’edificio avrà una forma ad anello ed ospiterà la scuola dell’Infanzia, la Primaria e la Secondaria di I grado

Il Comune di Campobasso ha approvato, con la determinazione dirigenziale numero 2667 dello scorso 3 agosto, il progetto di demolizione del Polo scolastico “Montini”. L’intervento, preliminare alla successiva fase di ricostruzione per le quali è stato approvato il progetto esecutivo (delibera di giunta numero 87 del 31 marzo scorso), è inserito nel programma triennale delle Opere pubbliche 2023-2026 ed è cofinanziato dal Pnrr. Secondo quanto appreso, l’edificio avrà una forma ad anello e ospiterà la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado.

La primaria sarà costituita da 20 classi per 500 alunni, dislocata su tre i piani dove ci saranno aule, laboratori, servizi igienici e locali per personale Ata, con i relativi servizi igienici. La scuola secondaria di primo grado sarà formata da 12 classi per 300 alunni, cosi strutturata: al piano terra, l’atrio di ingresso e i locali per il personale Ata con uffici spogliatoi e servizi igienici; al primo piano le aule, la sala insegnanti e un laboratorio; al secondo piano, aule, sala insegnanti, diversi laboratori e servizi igienici. Il Polo si completerà con una palestra e una sala polivalente.

L’Auditorium sarà un corpo di fabbrica indipendente e potrà contenere circa 350 posti, oltre a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e, nella parte più a sud, il blocco destinato ad uffici amministrativi.