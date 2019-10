«Poliziotti uccisi a Trieste, solo la punta dell’iceberg»

Dure parole di Antonio Pelle, del SIAP: «Assassini anche coloro che puntano il dito contro le forze dell’ordine»

Una presa di posizione forte quella del SIAP di Isernia su quanto è accaduto all’indomani della tragedia di Trieste che è costata la vita a due agenti di Polizia, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, colpiti a sangue freddo da Alejandro Augusto Stephan Meran. Antonio Pelle, Segretario Provinciale di Isernia e dirigente nazionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, attraverso una nota si scaglia contro chi ha puntato e continua a puntare il dito contro le forze dell’ordine:

«Quanta ipocrisia regna in Italia, quanti difensori dei delinquenti, quante critiche alle Forze di Polizia, ma quando si comprende che sono state messe nelle condizioni di non reagire per evitare procedimenti penali e disciplinari, quando va bene, o essere messi alla gogna da chicchessia con foto pubblicate sul web poi strumentalizzate ad arte dagli oppositori dell’ordine e della sicurezza pubblica – fa sapere Antonio Pelle. Gli assassini non sono soltanto quelli di Trieste, ma sono tutti quelli sempre pronti a sproloquiare contro gli uomini e le donne in divisa, sono quelli sempre pronti ad accusarli per i loro interventi, sono tutti quei personaggi pubblici che attaccano le Forze di Polizia in cerca di visibilità.

Ebbene sarebbe il caso di finirla con questo stillicidio, con i processi mediatici, con le critiche a prescindere che, senza renderci conto, trasmettiamo alle future generazioni. È diventato ormai necessario, in controtendenza, processare tutti quelli che quotidianamente fanno crescere il dubbio agli operatori di Polizia che, durante un intervento, non riescono più a tutelare con decisione le ragioni della sicurezza e della legalità. Gli assassini di Trieste sono solo la punta di un iceberg da sciogliere quanto prima, se vogliamo che la sicurezza continui ad essere un bene collettivo usufruito da tutti i cittadini, iceberg che diventerà sempre più grande e pieno di ipocriti e nemici delle Forze di Polizia. Ma, seppur in difficoltà – conclude Pelle -, gli uomini e le donne in divisa continueranno a credere nel loro mestiere e nella loro missione di tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, ricordando a tutti i Governi che la Sicurezza Democratica non è un costo ma un investimento».