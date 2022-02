Poliziotti in servizio sulle piste da sci: attivato il presidio di sicurezza e soccorso

Anche quest’anno, al fine di garantire la sicurezza dei numerosi turisti ed appassionati di sport invernali che frequentano la stazione sciistica di Campitello Matese, è stato attivato da parte della Polizia di Stato il servizio di sicurezza e soccorso in montagna con l’impiego di personale aggregato presso la Questura di Campobasso, specializzato ed appositamente formato presso il Centro di Addestramento Alpino di Moena (TN).

“L’attività – si legge in una nota stampa – verrà assicurata dagli operatori della Polizia di Stato fino al termine della stagione sciistica e sarà rivolta non solo al soccorso degli sciatori in caso di incidente, ma anche alla prevenzione e repressione dei reati e delle violazioni che potrebbero verificarsi nelle aree sciabili, nonché all’attività di controllo circa il rispetto delle prescrizioni imposte dalla vigente normativa anti-covid.

Nelle giornate festive, inoltre, per la maggiore presenza di turisti provenienti anche da altre regioni, saranno attuati specifici servizi di ordine e sicurezza pubblica con l’impiego di personale delle forze di polizia operanti nella provincia di Campobasso”.