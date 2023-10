Poliziotti “Donatorinati” per la Maratona del donatore

La Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato “Giulio Rivera” di Campobasso promuove la settima edizione di un’iniziativa benefica di livello nazionale (LE INTERVISTE)

La Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato “Giulio Rivera,” in collaborazione con l’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, è pronta a lanciare la settima edizione dell’iniziativa “Maratona del Donatore.” Quest’anno, l’evento si svolgerà nelle giornate del 2, 3 e 4 ottobre e si rivolge a sensibilizzare i frequentatori dei corsi sull’importanza della donazione.

L’evento è stato strategicamente programmato in concomitanza con la celebrazione del Santo Patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo, e mira a promuovere la cultura della donazione tra gli allievi della Scuola.

Nel corso dei prossimi giorni, più di cento allievi dell’Istituto, appartenenti al 223° corso per Allievi Agenti e al 5° Corso per Vice Ispettori Tecnici, si uniranno alla causa donando il proprio sangue. Quest’atto altruistico è in perfetta sintonia con i valori fondamentali su cui si basa la Polizia di Stato, in particolare l’impegno al servizio del Paese, riflesso nello spirito del motto “Esserci Sempre.”

Le postazioni di donazione saranno allestite grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione “Donatorinati” della Polizia di Stato e saranno collocate nel piazzale d’Armi della Scuola. Durante l’evento, avremo l’onore di ospitare il presidente regionale dell’Associazione, la Dr.ssa Valeria Moffa, e il presidente provinciale di Campobasso, la Dr.ssa Giuseppina Pedicini, Vice Questore della Polizia di Stato.

L’iniziativa “Maratona del Donatore” rappresenta un’importante occasione per promuovere la solidarietà e l’impegno civico tra gli allievi agenti della Polizia di Stato. La Scuola “Giulio Rivera” di Campobasso dimostra così il suo costante impegno nell’educare i futuri agenti alla sensibilità sociale e alla dedizione al bene comune.

Il contributo di questi giovani alla causa della donazione del sangue non solo incarna i valori della Polizia di Stato ma testimonia anche il loro profondo senso di responsabilità e servizio verso la comunità.

Un applauso va, dunque, a questa lodevole iniziativa che rafforza il legame tra la Polizia di Stato e la città di Campobasso, dimostrando che il servizio pubblico va aldilà dei confini delle istituzioni e coinvolge l’intera comunità. La “Maratona del Donatore” rappresenta un esempio tangibile di come insieme possiamo fare la differenza nella vita delle persone.