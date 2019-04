Polizia Stradale, intensificati i controlli sulle principali arterie durante la Settimana Santa

CAMPOBASSO

In questi primi giorni della Settimana Santa, la Sezione Polizia Stradale di Campobasso ha intensificato i controlli sulle principali arterie della provincia anche con l’impiego del sistema “Street Control”.

L’attività si è svolta principalmente sulla strada statale 17 e sulla 647 (“Bifernina”), dove non molto tempo fa si sono verificati gravissimi incidenti con 7 morti.

Sono state controllate più di 200 autovetture e riscontrate ben 180 infrazioni al codice della strada, la maggior parte delle quali per mancato uso delle cinture di sicurezza, per l’eccessiva velocità e per utilizzo del cellulare alla guida. Altre infrazioni sono state riscontrate grazie all’impiego del citato sistema “Street Control” che ha permesso di operare il sequestro amministrativo del veicolo e di comminare la sanzione amministrativa e la decurtazione dei punti dalla patente di guida nei confronti di automobilisti non in regola con gli obblighi assicurativi e di sanzionarne altri per la mancata revisione.

In totale sono state ritirate 3 patenti e 9 veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa.

Tale attività continuerà anche nei prossimi giorni ed in particolare nei giorni di Pasqua e Pasquetta con l’ulteriore intensificazione dei controlli sulle principali arterie della provincia di Campobasso.