Polizia stradale, intensa attività’ durante l’estate: diminuiti del 50% incidenti e feriti

REDAZIONE

Nei mesi di luglio ed agosto, la Sezione di Polizia Stradale di Campobasso unitamente al Distaccamento Polizia Stradale di Termoli, ha intensificato i controlli sulle principali strade della provincia ed in particolare sulla Strada Statale “Bifernina” interessata maggiormente dal traffico vacanziero.

Tale attività di prevenzione ha dato i suoi frutti in quanto rispetto al medesimo periodo del 2018, gli incidenti stradali sono diminuiti del 50% così come il numero delle persone rimaste coinvolte. Infatti, da luglio ad oggi, sono stati 16 gli incidenti rilevati, di cui uno mortale, e 13 quelli che hanno provocato in totale 15 feriti; nei corrispondenti mesi di luglio e agosto del 2018, invece, gli incidenti sono stati 33 di cui uno mortale, mentre in 23 casi vi sono stati feriti, per un totale di 55 persone.

Questi dati incoraggianti sono il risultato anche dell’impegno degli uomini e delle donne della Polizia Stradale che durante il periodo estivo ancora in corso, sono stati impegnati tutti i giorni sulle principali arterie della nostra provincia, in una capillare ed intensa attività di prevenzione.

La Sezione di Campobasso ha, infatti, aumentato, negli ultimi due mesi ed in particolare durante i fine settimana, il numero delle pattuglie in servizio sulle arterie stradali più importanti, anche con l’ausilio di personale in borghese.

Molti i servizi effettuati con il “Telelaser” (rilevatore di velocità istantanea utilizzato dalla Polizia di Stato per controllare la velocità dei veicoli in strada), nonché con l’impiego di “Centri Mobili di Revisione”, grazie alla collaborazione di personale della Direzione Generale Territoriale di Bari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con lo “Street Control”, dispositivo in grado di elaborare ed indicare in tempo reale se un veicolo, in transito o in sosta, sia provvisto di copertura assicurativa e/o di revisione o sia oggetto di furto.

Tale attività continuerà anche nei prossimi giorni su tutto il territorio della provincia di Campobasso.