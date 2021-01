Polizia Postale di Campobasso, il sindacato Fsp denuncia “criticità e disfunzioni”

La segreteria provinciale di Campobasso del sindacato FSP denuncia: “Molti dipendenti faranno domanda di trasferimento pur di andarsene.

E’ la denuncia della segreteria provinciale di Campobasso della Federazione Sindacale di Polizia, uno dei sindacati maggiormente rappresentativi, che da tempo sta monitorando con preoccupazione quello che sta accadendo negli uffici del Compartimento della Polizia Postale del capoluogo molisano informandone anche il Servizio Polizia Postale di Roma. In questi ultimi mesi – afferma Vincenzo Robusto, segretario provinciale della FSP – sono accaduti episodi gravi che hanno generato gravi disfunzioni, violazioni contrattuali e, consequenzialmente, un clima di grande tensione tra il personale della Polizia Postale che non è più in grado di lavorare con la necessaria serenità.

Una affollata assemblea sindacale, svoltasi tra il personale, ha portato alla luce il diffuso malessere esistente tra i poliziotti della Postale di Campobasso ed il malcontento verso chi, pur avendone il potere, non può o non vuole far funzionare come si deve un Ufficio che, viste le delicate materie che tratta, sarebbe importantissimo per le esigenze dei cittadini.

La riorganizzazione interna, più volte annunciata dalla dirigenza, ma mai attuata, è una ulteriore motivo di problematiche e di malcontento. “Il personale si sente abbandonato” afferma con amarezza Vicenzo Robusto. “E’ veramente un peccato vedere un Compartimento ridotto in questa condizione e nello stesso tempo sapere che al suo interno vi sono, tra il personale attualmente in servizio, professionalità veramente qualificate che potrebbero rendere un eccellente servizio ai cittadini, se ben valorizzate!”. A questo punto, visto che tra le tante cose che meriterebbero un intervento ci sono anche evidenti e palesi violazioni contrattuali, daremo mandato ad un legale di tutelare i diritti dei molti poliziotti che appaiono delusi ed amareggiati che stanno addirittura valutando di lasciare la Polizia Postale di Campobasso e di fare domanda di trasferimento ad un altro ufficio di polizia, pur di andare a lavorare in un ambiente sereno.”