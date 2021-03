Polizia penitenziaria, si parte con le vaccinazioni (VIDEO)

“Ho avuto proprio nella giornata di ieri un incontro, evidentemente risolutore, con il presidente Toma, e finalmente si parte nel pomeriggio odierno, mercoledì 31 marzo 2021, con le vaccinazioni per gli agenti della polizia penitenziaria”. Così il segretario generale del sindacato di Polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo, che aggiunge: Ad oggi, fortunatamente, non si registrano nuovi casi di positività al Coronavirus all’interno degli istituti penitenziari della regione. La vaccinazione – ha concluso Di Giacomo – partirà dal carcere di Campobasso”. Proprio Di Giacomo, la settimana scorsa, aveva segnalato la mancata partenza delle vaccinazioni sia per gli agenti della polizia penitenziaria che per i detenuti delle carceri molisane. Di Giacomo ha anche annunciato che l’attuale comandante del carcere di Larino è stato assegnato al carcere di Campobasso e prenderà sevizio nella casa circondariale del capoluogo di regione a metà aprile.