Polizia Municipale, Travaglini rinviato a giudizio: «io del tutto estraneo ai fatti contestati»

REDAZIONE TERMOLI

Inizierà il prossimo 13 giugno presso il tribunale di Larino il processo che vedrà sul banco degli imputati il sindaco di Montenero di Bisaccia, Nicola Travaglini e la Polizia Municipale. A carico del primo cittadino l’ipotesi di reato di “omessa denuncia” per vicende di natura diversa e risalenti a diversi anni prima. Stessa accusa anche per un agente della Polizia Municipale mentre per l’altro l’ipotesi di reato è quella di “peculato e abuso d’ufficio” per fatti che risalgono al periodo tra il 2011 e il 2014. In merito al rinvio a giudizio il sindaco Travaglini terrà domani mattina, 2 marzo, una conferenza stampa presso lo studio dell’avvocato Domenico Porfido «al fine di chiarire ulteriori dettagli sul caso in questione. Sono sereno e completamente estraneo alla vicenda», ha affermato Travaglini.