Polizia municipale, nominati 8 nuovi Luogotenenti

La cerimonia presso la centrale operativa di via Toscana

Nella mattinata di ieri, venerdì 15 novembre, presso la centrale operativa della Polizia Municipale in via Toscana, si è svolta, alla presenza dell’assessore alla mobilità del Comune di Campobasso, Simone Cretella, e del dirigente, l’avvocato Matteo Iacovelli, la cerimonia per la consegna dei nuovi gradi e delle mostrine a ben 8 rappresentanti del corpo della Polizia Municipale che, dopo trent’anni di servizio, hanno ottenuto il grado di Luogotenente.

Antonio Pistillo e Domenico Iorio,(Sezione Edilizia ed Ambiente della Polizia Municipale), Donato Di Froscia (Ufficio Tributi), Nicolino Rano (Informazioni anagrafiche), Francesco Simonelli (Sezione di Polizia Giudiziaria), Antonella Fantacone (Viabilità, sezione centro), Michele Mignogna e Luciana De Amicis (Centrale Operativa), sono stati festeggiati per il traguardo professionale raggiunto da tutti i loro colleghi e dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale che hanno così fatto pervenire loro, oltre che ai propri complimenti, anche le proprie congratulazioni ufficiali.