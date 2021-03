Polizia Municipale, Lega: “immediato accesso al vaccino Covid”

Il gruppo della Lega al Comune di Campobasso esprime vicinanza e solidarietà al Corpo della polizia municipale della Città di Campobasso.

“I Consiglieri Tramontano, Pascale e D’Alessandro – si legge in una nota stampa – chiedono con forza che gli agenti della Polizia municipale di Campobasso abbiano immediato accesso al vaccino anti Covid, così come avviene per tutti gli altri appartenenti alle Forze dell’ordine.

In un periodo delicato, in cui diventa fondamentale il controllo del territorio e la sorveglianza sui comportamenti a rischio, la polizia municipale di Campobasso rappresenta un presidio fondamentale e un riferimento per i cittadini che stanno lottando contro un nemico subdolo e pericoloso.

Diciamo grazie ad ogni singolo agente della polizia municipale di Campobasso- concludono Tramontano, Pascale e D’Alessandro – nella consapevolezza che rappresentano, oggi più che mai, un riferimento per l’intera comunità cottadina.

Presenza discreta e attenta, professionalità, impegno e dedizione rappresentano la cifra del corpo della Polizia municipale di Campobasso, che riconosciamo quale istituzione simbolo della nostra Città”.