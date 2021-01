Polizia Municipale: amore per il proprio lavoro e grande spirito di sacrificio

di Agnese Genova

RICCIA. Nel giorno in cui la Chiesa festeggia San Sebastiano martire, il 20 gennaio, la Polizia Locale di Riccia omaggia il suo patrono con una cerimonia sobria e significativa. Le norme anticovid non hanno fermato la voglia di sottolineare il valore simbolico di una ricorrenza importante, altrimenti organizzata in maniera diversa. In mattinata la Santa messa nel santuario del Carmine, ad officiarla padre Mario Magagnato. Alla presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine, amministratori e associazioni di volontariato, il parroco ha usato nell’omelia parole di elogio per il lavoro prezioso svolto dagli agenti di Polizia Locale, votati al compimento del dovere come il martire patrono dei vigili urbani d’Italia. Anche per loro una missione il proprio lavoro. Sempre disponibili nei confronti del prossimo, accanto ai deboli, al fianco delle persone fragili, con la mano tesa verso i bisognosi. La lettura della preghiera del vigile ed il dono da parte di padre Mario del quadro del Santo patrono alcuni dei momenti salienti. I partecipanti si sono quindi spostati nella sala consiliare del Municipio dove il comandante Donato Sangiorgio ha inteso premiare con un elogio i suoi uomini per il servizio svolto a sostegno della collettività durante il primo lockdown, quando sono stati controllati oltre 2.200 soggetti. “Hanno dimostrato amore per il proprio lavoro, grande spirito di sacrificio e capacità di fare squadra, fornendo assistenza, soccorso, informazioni e vicinanza alla popolazione, mettendo a rischio la propria vita per salvaguardare la salute di tutti- ha detto il comandante- abbiamo affrontato un periodo di grande stress avendo dovuto districarci nel complesso ginepraio di norme continuamente aggiornate e non sempre di facile interpretazione, far fronte alle richieste della popolazione che voleva capire il contenuto dei tanti Dpcm, essere pronti ad eventuali reazioni negative da parte della gente con la quale abbiamo dovuto cercare la giusta mediazione. Ci siamo inoltre trovati a gestire la quotidiana paura di contrarre e portare a casa il virus”. Occhi lucidi e grande emozione alla consegna delle pergamene. “Una bellissima sorpresa, orgoglioso di questo riconoscimento arrivato per la prima volta in 39 anni di servizio che premia il nostro impegno, il senso di responsabilità e la capacità di essere coesi in un momento tanto drammatico” ha commentato il sovrintendente capo Nello Di Criscio. “E’ stato riconosciuto ed apprezzato il sacrificio di chi, consapevole che la propria opera non è stata che una goccia nel mare ma certo di avere apportato un contributo concreto, si è speso senza remore per il bene comune. Ansie e paure si sono sciolte ogni giorno quando, varcata la soglia di casa, mio figlio correva ad abbracciarmi e mia moglie mi accoglieva ad ogni ora con un sorriso rassicurante” per l’assistente Luigi D’Avanti. “Una gratificazione importante, un riconoscimento che fa piacere arrivato per la presenza costante che ci ha visti sempre in prima linea. Ricordo la difficoltà iniziale, la confusione e la paura di chi affronta per la prima volta una situazione inedita e in continua evoluzione. Ho ascoltato anche le più fantasiose giustificazioni per uscire di casa” ha riferito l’agente scelto Carmine Mignogna. Una testimonianza di stima dunque, che sprona il comando di polizia locale di Riccia a fare di più e sempre meglio. “Abbiamo apportato modifiche essenziali ad alcuni uffici, migliorato locali ed attrezzature, istituito controlli con fototrappole per contrastare reati ed elevare sanzioni amministrative in materia di ambiente, per accertare abusivismo edilizio, abbiamo armato il corpo per fornire senso di sicurezza e vicinanza ai cittadini e contrastare i reati, migliorato il servizio Suap, istituito turni serali e notturni anche appiedati, potenziato il servizio di polizia stradale, rilevato sinistri con e senza feriti, controllato 3.680 veicoli, decurtato punti, contrastato il randagismo, aperto un ufficio denunce, collaborato con altre forze di polizia, ricevuto deleghe da parte della Procura di Campobasso per portare avanti indagini” ha spiegato Sangiorgio che non ha fatto mancare parole di incoraggiamento per i suoi uomini. Arrivato in Molise dalla Puglia nel settembre del 2019 ha trovato ad accoglierlo “una comunità cordiale e ligia al dovere, fatta di persone generose, educate, disposte ad ammettere mancanze e colpe. Una città pulita, sinonimo di tranquillità e senso civico”. Un ringraziamento sentito al comando di Polizia Locale anche da parte del primo cittadino Pietro Testa.