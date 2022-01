Polizia Municipale, 150 anni di storia al servizio della sicurezza collettiva

Il prestigioso anniversario nella ricorrenza religiosa del patrono San Sebastiano celebrato nella chiesa di San Giorgio alla presenza del comandante, Greco, e del sindaco di Campobasso, Gravina

di Antonio Di Monaco

Sono trascorsi 150 anni da quel lontano 1871, data in cui venne ufficialmente istituita la “Guardia di Polizia Municipale della Città di Campobasso”. Oggi, nella ricorrenza religiosa di San Sebastiano, patrono San Sebastiano è anche patrono degli Agenti di Polizia Locale e dei loro comandanti, ufficiali e sottufficiali con il motto “semper ubi necesse” (breve apostolico del 3 maggio 1957 di papa Pio XII, ndr), il Comune di Campobasso ha reso omaggio “agli uomini e alle donne che fanno parte del corpo della Polizia Locale di Campobasso potendo guardarli tutti negli occhi – ha affermato il sindaco, Roberto Gravina, davanti al sagrato della chiesa di San Giorgio a margine della celebrazione religiosa – e ringrazio il comandante, Luigi Greco, che l’ha voluta e che ne ha curato con attenzione i particolari organizzativi insieme ai suoi agenti, è un incontro che vogliamo che diventi fisso nel tempo”.

Oggi, “il senso di appartenenza alla città di ognuno dei nostri agenti è vivo, palpitante e dimostrato dall’orgoglio con il quale indossano la divisa per offrire il proprio lavoro, le proprie competenze e la propria sensibilità alla cura della sicurezza collettiva. La perfetta sintesi collaborativa – ha concluso il primo cittadino – che si è realizzata e rafforzata nel tempo con la Prefettura cittadina, la Questura e le tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio, ha contribuito, nei momenti più complicati di questa stagione pandemica, a rendere la nostra città più tranquilla e informata su tutte le ordinanze e i decreti”.

A margine della cerimonia, è stato presentata e distribuita la “Relazione sulle attività istituzionali del Corpo nell’anno 2021” stilata dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Luigi Greco, che ha rimarcato la “convinzione di avere sempre svolto il proprio compito con grande fermezza, con spirito di servizio e dedizione, con professionalità e motivazione, fronteggiando sempre e comunque ogni difficoltà che si è presentata”. Ma resta la difficoltà, peraltro rimarcata anche dal sindaco Gravina (“si è sbloccata la vicenda giudiziaria riguardante la sede di via Marche per cui indiremo un bando per far partire i lavori”), legata alla necessità di “poter avere una sede del Comando nuova, moderna e funzionale”, oltre alla “grave carenza di organico che affligge oramai da diversi anni il Corpo di Polizia Municipale, sottodimensionato rispetto allo sviluppo e all’importanza della Città di Campobasso”. E ora e più che mai, un secolo e mezzo di storia, insegna.