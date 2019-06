Polizia locale, proclamato lo sciopero nazionale per venerdì 21 giugno

CAMPOBASSO

L’Associazione sindacale CSA Regioni Autonomie Locali ha proclamato lo sciopero nazionale dei corpi e servizi di Polizia Locale per l’intera giornata e per tutti i turni del 21 giugno 2019, con il blocco dello straordinario. «Secondo il vigente accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, – spiega il dirigente del Comune di Campobasso – saranno comunque assicurate le prestazioni relative al servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti le attività richieste dall’autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori; attività di rilevazione relativa all’infortunistica stradale; attività di pronto intervento; attività della centrale operativa e vigilanza della casa municipale».