Polizia locale, la vice sindaca Felice: «A giorni via al concorso per nuove assunzioni»

L’annuncio a margine del Consiglio comunale: «Il numero degli agenti è esiguo rispetto alle esigenze di una città come Campobasso e siamo consapevoli delle difficoltà che affrontano ogni giorno»

«I nostri vigili urbani sono in numero esiguo rispetto alle esigenze di una città capoluogo di regione. Infatti, in questi giorni, partirà il concorso già bandito per assumerne di nuovi. Siamo consapevoli delle difficoltà che affrontano ogni giorno, ma si sta lavorando per aumentarne il numero e ridistribuire il carico di lavoro». Lo ha annunciato la vice sindaca, Paola Felice, a margine del Consiglio comunale di Campobasso che si è tenuto oggi, venerdì 25 agosto, ricordando anche che «il comando negli ultimi anni, tra l’altro su sua indicazione, si regge sulla figura del comandante e, quindi, l’organizzazione del personale è demandata prettamente a lui».

Più in generale e considerando che la sindaca in pectore, data la questione di incompatibilità di Roberto Gravina eletto in Consiglio regionale, si troverà a gestire anche questa partita, da parte sua «ci sarà tutta l’attenzione necessaria, così come nei confronti di tutto il personale dell’Ente, al quale – ha concluso Felice – va tutto il nostro ringraziamento per il lavoro encomiabile che svolge».