Polizia Locale, Della Porta al ministro: serve una legge per riformare il corpo

Una settimana intensa, a Palazzo Madama, per il senatore Costanzo Della Porta quella appena trascorsa.

Tra i vari impegni istituzionali, nel corso della riunione congiunta delle Commissioni Permanenti del Senato della Repubblica ‘Affari Costituzionali-Affari Sociali’, il senatore molisano di Fratelli d’Italia è intervenuto per chiedere al ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, l’emanazione di una Legge di riforma della Legge 65/86 relativa all’ordinamento della Polizia Locale.

“Si tratta di una legge vetusta, che non tiene conto dell’evoluzione dei Corpi di Polizia Locale, dei compiti oggi ad essi demandati, sia in termini di Pubblica Sicurezza che di Polizia Giudiziaria, al pari delle forze dell’ordine ad ordinamento statale. Per questo occorrerà lavorare e contribuiremo a una legge di riforma al fine di adeguare la normativa all’attuale status quo del comparto, anche per dare dignità alle migliaia di operatori delle Polizie locali, alle prese con nuovi compiti e responsabilità rispetto al passato”, il commento del senatore molisano.