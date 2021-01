Polizia, il sindacato Coisp è vicino a tutte le persone in difficoltà in tempo di Covid

Con una nota a firma del Segretario Generale Regionale del sindacato della Polizia di Stato, Giovanni Alfano, il Coisp ringrazia tutti gli operatori di Polizia del Molise che anche in questo momento così delicato stanno garantendo la sicurezza di tutti i cittadini molisani.Esprime solidarietà verso coloro che hanno contratto il Covid 19. Ma soprattutto esprime solidarietà per coloro che a causa di questo virus hanno perso i loro affetti. Il sindacato di polizia è vicino a tutti i cittadini che versano in difficoltà economiche a causa delle restrizioni imposte dal governo necessarie per rallentare il contagio. Speriamo che il 2021 possa portare serenità e benessere a tutto il popolo molisano che con l’aiuto del governo sarà capace di rialzarsi e tornare nuovamente ad essere un popolo eccezionale.