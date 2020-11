Polizia di Stato: storie di vita nel docufilm “La misura del tempo” che racconta una professione complessa

Il 15 ottobre scorso, nella giornata di apertura della 15^ edizione della Festa del Cinema di Roma, in anteprima nazionale la Polizia di Stato ha presentato il cortometraggio “La misura del tempo” realizzato dal regista Stefano Ribaldi. Attraverso i volti e le parole di donne e uomini della Polizia di Stato, si è voluto raccontare con questo documentario la complessità di una professione che, per sua natura, si confronta ogni giorno con le realtà più dure e difficili della società. Si tratta di storie di vita che descrivono, solo in parte, le numerose attività della Polizia di Stato: esperienze, sacrifici, ma anche messaggi di umanità e solidarietà, di competenza e dedizione nel campo del soccorso pubblico, di tenacia e professionalità nelle attività investigative. Un esempio sono le storie di Nicola Barbato che si racconta dalla sua sedia a rotelle con tanta generosità e di Maria Teresa Turazza, madre di Davide e Massimiliano, caduti entrambi in servizio, che ha voluto dare un messaggio di speranza per un futuro di riscatto.