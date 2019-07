Polizia di Stato, presentati i nuovi distintivi di qualifica del personale

CAMPOBASSO

Il Questore di Campobasso, Mario Caggegi, ha presentato questa mattina in conferenza stampa i nuovi distintivi di qualifica del personale della Polizia di Stato che da oggi saranno indossati sulle uniformi degli appartenenti all’amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Un giorno atteso con grande trepidazione: dopo 38 anni si riafferma nella forma e nella sostanza l’identità della Polizia di Stato, quale amministrazione civile ad ordinamento speciale che ha sublimato i valori ai quali profondamente crede nel motto “sub lege libertas”.

Nei nuovi distintivi compaiono per la prima volta a caratterizzare le diverse qualifiche: il plinto araldico costituito da una barretta orizzontale di colore rosso che rappresenta la struttura portante di un edificio, per gli agenti ed assistenti; il rombo dorato, con il suo profilo fusiforme che ricorda la punta di una lancia simbolo del dinamismo operativo temperato dall’esperienza, per i sovrintendenti; la formella, alto esempio di architettura gotico-rinascimentale, richiama alla bellezza ed all’eleganza proprie del patrimonio di civiltà e cultura del nostro Paese, per i funzionari. I distintivi, uguali per tutti i ruoli differenziano le funzioni tecnico-scientifiche, tecniche e le attività professionali attraverso il diverso colore delle mostreggiature.