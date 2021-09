Polizia di Stato, IX congresso Siap: Luigi Marco Pace nominato dirigente nazionale

Nella giornata del 16 settembre 2021 si sono conclusi i lavori del #IX congresso nazionale SIAP, tra i sindacati di Polizia maggiormente rappresentativi della categoria. Tre giorni di lavori serrati che hanno visto nascere la nuova classe dirigenziale nazionale. È stato rieletto all’unanimità il Segretario Nazionale Dottor Giuseppe TIANI. Lo stesso ha ricostituito il nuovo Team di collaboratori riconoscendo il lavoro svolto al delegato Luigi Marco PACE, attuale Segretario Generale Provinciale di Campobasso , con un posto di rilievo come Dirigente Nazionale. Al Congresso hanno partecipato numerosi esponenti di spicco della politica tra cui il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, il ministro del lavoro delle politiche sociali Andrea Orlando, l’europarlamentare Carlo Calenda, il responsabile delle politiche sulla sicurezza del PD Enrico Borghi, il sottosegretario dell’Interno Nicola Molteni, il senatore Maurizio Gasparri, l’europarlamentare Dino Giarrusso. Hanno partecipato altresì i vertici dell’amministrazione , tra cui il Capo della Polizia Direttore Generale della P.S. Lamberto Giannini, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delega per la Sicurezza Franco Gabrielli, nonché il Segretario Generale della UIL Pierpaolo Bombardieri. Alla loro presenza sono stati esposte e affrontate problematiche sia nazionali che locali che riguardano gli appartenenti alla Polizia di Stato. «Donne e uomini al servizio della propria nazione, senza chiedere nulla in cambio se non equi diritti, essendo cittadini della Repubblica. Perché in una società che muta, le sfide sono in mano agli audaci che, con la loro sensibilità, riescono a coglierle».