Polizia di Stato, il sindacato Coisp dà il benvenuto al Questore Soricelli

Oggi (12 settembre 2020) ha avuto luogo, presso la Questura di Isernia, l’incontro tra il rappresentante sindacale del Coisp Giovanni Alfano, segretario generale regionale del Molise, ed il neo Questore di Isernia, dr. Luciano Soricelli, da poco insediatosi e proveniente dalla Questura di Fermo.

La Segreteria regionale Coisp ha accolto il nuovo Questore con tutti gli onori per un proficuo e duraturo rapporto di collaborazione che sarà fondato sul principio di collaborazione e su quello prettamente lavorativo con lo scopo di contemperare le esigenze del personale con quelle a fine istituzionale, nel pieno rispetto degli accordi.



L’incontro, proficuo, ha fatto emergere come il nuovo Questore abbia molto apprezzato l’accoglienza che questa O.S. gli ha riservato. Si valuteranno in futuro, e quando il covid lo permetterà, nuove iniziative formative (convegni, seminari e incontri), rivolto al personale dipendente, da svolgere anche nel capoluogo pentro, come è solita abitudine del Coisp Molise svolgere, già da tempo, in tutto il territorio regionale. Un grosso in bocca al lupo al neo Questore.