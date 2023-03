Polizia di Stato e Istituto Comprensivo Sant’Antonio di Padova, obiettivo ‘crescere insieme’

Difendere la buona prassi, mettere a disposizione l’uno dell’altro la conoscenza, l’esperienza.

E’ questo lo spirito che ha portato il presidente Padre Lino Jacobucci e la direttrice Erika Cieri ad ospitare una giornata per la tutela e la protezione dei giovani fanciulli. L’evento è stato indirizzato anche nei confronti dei docenti e con l’intento di promuovere una programmazione finalizzata alla sensibilizzazione degli alunni verso alcune tematiche, fin da piccoli.

“La scuola deve dare ai ragazzi soprattutto la capacità di scegliere, sempre comunque – hanno spiegato Gianni Alfano Sostituto commissario coordinatore e Carmine De Angelis – coordinatore assistente capo – Adesso noi volgiamo dare gli strumenti perché questa capacità di scelta possa orientarli nella selezione di ciò che è positivo o negativo, educando al rispetto dell’altro e a una buona cittadinanza”.

Il personale della Polizia di Stato ha inoltre illustrato in forma di gioco, il rispetto verso l’altro e l’educazione contro l’indifferenza.

“L’amore nei confronti dei bambini non ha tempo, non ha età. – hanno sottolineato gli agenti – Ci si è resi conto che il diritto alla serenità dell’infanzia e dell’adolescenza va tutelata non solo all’interno della famiglia ma anche all’interno della società. Le Istituzioni devono essere presenti affinchè non ci siano interferenze per un’infanzia serena”.