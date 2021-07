Si è svolta nella mattinata odierna, lunedì 26 luglio, la cerimonia di Giuramento dei frequentatori del 212° Corso Allievi Agenti della Polizia di Stato (presso la Piazza d’Armi della Scuola Allievi Agenti “G. Rivera” di Campobasso). La celebrazione nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, si è svolta in forma strettamente riservata, in assenza di pubblico, alla presenza del Prefetto di Campobasso Dr. Francesco Antonio Cappetta e del Questore di Campobasso Dr. Giancarlo Conticchio. La Polizia di Stato dunque prosegue nel virtuoso percorso di “investimento nella formazione” che rappresenta l’arma migliore da mettere in campo per arginare tutte le minacce alla sicurezza che si verificano nel Paese.

Polizia, cerimonia di giuramento per gli allievi del 212° corso (LE FOTO) Indietro 1 di 12 Avanti